Фастовский район с понедельника, 24 августа, переходит в “желтую” зону карантина

Фастовский район Киевской области с понедельника, 24 августа, переходит в “желтую” зону карантина. В связи с этим с понедельника карантинные меры в Фастовском районе усилятся.

Об этом KV стало известно из сообщения Фастовской райгосадминистрации (РГА).

“Уважаемые жители Фастовщины! Обращаем внимание, что по итогам заседания районного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Фастовского района принято решение установить с 00:00 24 августа 2020 на территории Фастовского района "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19”, – говорится в сообщении.

На период действия карантина на территории Фастовского района “желтого” уровня эпидемической опасности запрещено:

1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

2) пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине;

3) самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

4) проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 мест в каждом отдельном кинозале или зале. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоя;

5) осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенной в регистрационных документах на это транспортное средство.

6) посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают / находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям / лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);

7) деятельность хостелов;

8) работу после 24:00 и до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

9) проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек и более одного человека на 10 кв. метров.

Как сообщала KV , президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом. Он проходил лечение вместе со своей матерью – женой действующего президента Еленой Зеленской.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2 106 новых носителей коронавируса. На 9:00 21 августа в Украине насчитывалось 100 643 лабораторно подтвержденных носителя коронавируса, из них 2 207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели. Всего в стране было проведено 1 378 519 тестирований методом ПЦР. За вчерашние сутки коронавирус преодолели 637 человек.