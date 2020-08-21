Фастовский район с понедельника, 24 августа, переходит в “желтую” зону карантина
Фастовский район Киевской области с понедельника, 24 августа, переходит в “желтую” зону карантина. В связи с этим с понедельника карантинные меры в Фастовском районе усилятся.
Об этом
“Уважаемые жители Фастовщины! Обращаем внимание, что по итогам заседания районного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Фастовского района принято решение установить с 00:00 24 августа 2020 на территории Фастовского района "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19”, – говорится в сообщении.
На период действия карантина на территории Фастовского района “желтого” уровня эпидемической опасности запрещено:
1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
2) пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине;
3) самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.
4) проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 мест в каждом отдельном кинозале или зале. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоя;
5) осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенной в регистрационных документах на это транспортное средство.
6) посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают / находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям / лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);
7) деятельность хостелов;
8) работу после 24:00 и до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
9) проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек и более одного человека на 10 кв. метров.
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Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2 106 новых носителей коронавируса. На 9:00 21 августа в Украине насчитывалось 100 643 лабораторно подтвержденных носителя коронавируса, из них 2 207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели. Всего в стране было проведено 1 378 519 тестирований методом ПЦР. За вчерашние сутки коронавирус преодолели 637 человек.
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