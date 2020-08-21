“Укрзализныця” закрывает продажу билетов на четырех станциях и меняет маршруты ряда поездов

&ldquo;Укрзализныця&rdquo; закрывает продажу билетов на четырех станциях и меняет маршруты ряда поездов

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 24 августа закрывается продажа билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця”.

“С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров”, – сказано в сообщении.

С указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702/701 ЛьвовЧерновцы,

№136/135 Черновцы – Одесса,

№7/8 КиевЧерновцы,

№117/118 КиевЧерновцы,

№98/97 Ковель – Киев,

№46/45 Ужгород – Лисичанск,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка,

№122/121 Николаев – Ровно,

№232/231 Геническ – Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

№8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев),

№118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев),

№136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса),

№702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Напомним, учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, “Укрзализныця” ко Дню Независимости Украины назначила дополнительный поезд Киев-Одесса.

Фото: соцсети


Александр Кравченко, КиевВласть

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