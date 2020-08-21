В Киеве после сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал

Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о якобы его заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Уважаемые пассажиры! Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику", - говорится в сообщении.

Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, в июле в здании вокзала станции "Киев-Пассажирский" несколько часов отсутствовало электроснабжение из-за перебоев в системе.