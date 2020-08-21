Госпродпотребслужба закрыла два кафе на столичном Крещатике за несоблюдение правил карантина

Госпродпотребслужба закрыла два кафе на столичном Крещатике за несоблюдение правил карантина

Сотрудники Госпродпотребслужбы ночью, 20 августа, закрыли заведения общественного питания “Паштет” и “Turkish House” на столичном Крещатике за несоблюдение санитарно-противоэпидемических норм.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Госпродпотребсужбы в Киеве.

“Выявлены нарушения заведениями правил карантина, в частности, работа развлекательных заведений и заведений питания после 24 часов. В результате заведения были закрыты, на должностные лица учреждений-нарушителей составлены административные протоколы”, – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что проверки учреждений проводятся в плановом порядке. 

Напомним, что по состоянию на 20 августа, за последние сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека

Фото: открытые источники


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)
В Киеве с 17 августа усилится карантинВ Киеве с 17 августа усилится карантин
Начальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратураНачальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратура
В Киеве трое иностранцев избили таксистаВ Киеве трое иностранцев избили таксиста
Во львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железуВо львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция напоминает о правилах обращения с оружием в связи с началом сезона охоты на КиевщинеПолиция напоминает о правилах обращения с оружием в связи с началом сезона охоты на Киевщине
За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19
Евгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантинаЕвгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантина
В столичном парке “Муромец” в водоеме утонул человекВ столичном парке “Муромец” в водоеме утонул человек
Госпродпотребслужба нашла в воде всех столичных пляжей превышение содержания кишечной палочкиГоспродпотребслужба нашла в воде всех столичных пляжей превышение содержания кишечной палочки
В Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантинВ Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантин
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
В Украине за сутки выявили 731 заразившегося коронавирусом, в столичном регионе - 129В Украине за сутки выявили 731 заразившегося коронавирусом, в столичном регионе - 129
На одном столичном пляже запрещено купаться, еще на четырех - не рекомендуетсяНа одном столичном пляже запрещено купаться, еще на четырех - не рекомендуется
В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небомВ столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом
Последние новости
Подгружаем последние новости