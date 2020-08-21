Госпродпотребслужба закрыла два кафе на столичном Крещатике за несоблюдение правил карантина

Сотрудники Госпродпотребслужбы ночью, 20 августа, закрыли заведения общественного питания “Паштет” и “Turkish House” на столичном Крещатике за несоблюдение санитарно-противоэпидемических норм.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Госпродпотребсужбы в Киеве .

“Выявлены нарушения заведениями правил карантина, в частности, работа развлекательных заведений и заведений питания после 24 часов. В результате заведения были закрыты, на должностные лица учреждений-нарушителей составлены административные протоколы”, – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что проверки учреждений проводятся в плановом порядке.

Напомним, что по состоянию на 20 августа, за последние сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека

Фото: открытые источники