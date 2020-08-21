На шахте "Червоноградская" погиб горняк

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" погиб 35-летний горняк.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на своей странице в фейсбуке.

Работник шахты Александр Лукаш, 1985 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы.

"Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент.

Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось", - написал Волынец в соцсети.

Детали несчастного случая устанавливаются.

Напомним, глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец 30 июня сообщал о начале бессрочной протеста шахтеров.

Сотрудники предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь" и "Селидовуголь" требовали погашения долгов по зарплате на государственных шахтах (622,5 млн грн по состоянию на 24 июня), запрета на импорт угля газовых марок из РоSSии и Беларуси, восстановления работы блоков ТЭС, в прошлые годы переведенных с антрацита на газовый уголь и др.