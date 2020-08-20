На Тернопольщине будут судить участников банды, похитившей из храмов икон на более чем 2,5 млн гривень

Группа действовала на протяжении 2018-2020 годов, похищая ценные иконы из церквей и монастырей в пяти областях.

На Тернопольщине будут судить участников банды, похитившей из храмов икон на более чем 2,5 млн гривень
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Тернопольской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту краж икон из храмов Центральной и Западной Украины.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, ранее судимый житель Одесской области предложил двум жителям региона заработать на краже церковной атрибутики.

Группа действовала на протяжении 2018-2020 годов, похищая ценные иконы из церквей и монастырей, переправляя их по почте в Одессу.

В дальнейшем специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди их клиентов были бизнесмены, чиновники и жители стран Европы.

Фото: gp.gov.ua

Члены группы причастны к кражам из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Общая стоимость похищенной религиозной атрибутики составляет более 2,5 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в начале мая правоохранители задержали межрегиональную группу, которая в течение 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины. В состав группы входило семь человек - жителей Одесской области и Киева. Все - ранее судимые за совершение имущественных преступлений. Также среди их сообщников были специалисты по юриспруденции и люди, которые помогали в поисках и сбыте краденого.

Задержали организатора и двух исполнителей. Им сообщили о подозрении в кражах, сочетающихся с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч.3, 4 ст.185 УК Украины), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3,5 млн гривень.

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