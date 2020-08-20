На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)

В Киеве на Троещине между мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. Мужчина поджег магазин, в котором работала его супруга, а сам поднялся на 7-й этаж дома напротив и спрыгнул.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный” в соцсети Facebook.

“На проспекте Маяковского (Троещина), мужчина приревновал жену, поругался с ней, поджог магазин в котором она работала, после чего поднялся на 7-ой этаж дома напротив и спрыгнул”, – сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве , сегодня, 20 августа, в 14:25 в поступило сообщение о том, что на проспекте Маяковского, 12-А, в Деснянском районе столицы, произошло возгорание в магазине.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании магазина на площади 40 кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В ходе работы, спасатели вынесли на безопасное расстояние 3 кислородных баллона.

В 14:40 пожар был локализован, а в 14:57 – ликвидирован.

Сообщается, что в результате пожара сгорела и повреждена продовольственная продукция, бытовая техника, оконные рамы и двери, а также закопчены стены и потолок магазина.

На месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава ГУ ГСЧС в Киеве .

Отмечается, что погибших и травмированных в результате пожара нет.

Напомним, сегодня утром, 20 августа, столичным спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Милютенко, 9-А в Деснянском районе Киева . При ликвидации пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело пожилой женщины.