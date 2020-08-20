На большинстве муниципальных пляжей запретили купаться из-за аномальной жары

На большинстве муниципальных пляжей запретили купаться из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары происходит активное цветение воды в Днепре. В результате проведенных лабораторных исследований были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей столицы. На некоторых из них купаться запрещено.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщается, зеленые флаги (купаться разрешено) вывешены на трех столичных пляжах – “Троещина”, “Галерный” и “Вербный”.

Желтый флаг вывешен на пляже “Пуща-Водица”, где купаться временно не рекомендуется.

Согласно сообщению, красные флаги (купаться запрещено) вывешены на таких пляжах:

“Венеция”;“Радуга”;“Детский”;“Золотой”;“Молодежный”;“Предместная Слободка”;“Радуга”;“Тельбин”;“Центральный”;“Водоворот”.

Как отмечается, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Напомним, в конце июля Госпродпотребслужба провела исследования проб воды на столичных пляжах. Во всех пробах было обнаружено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Киевлянам рекомендуется пользоваться пляжами только как зонами отдыха без купания.

Фото: nashkiev.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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