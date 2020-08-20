На большинстве муниципальных пляжей запретили купаться из-за аномальной жары
Из-за аномальной жары происходит активное цветение воды в Днепре. В результате проведенных лабораторных исследований были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей столицы. На некоторых из них купаться запрещено.
Об этом
Как сообщается, зеленые флаги (купаться разрешено) вывешены на трех столичных пляжах – “Троещина”, “Галерный” и “Вербный”.
Желтый флаг вывешен на пляже “Пуща-Водица”, где купаться временно не рекомендуется.
Согласно сообщению, красные флаги (купаться запрещено) вывешены на таких пляжах:“Венеция”;“Радуга”;“Детский”;“Золотой”;“Молодежный”;“Предместная Слободка”;“Радуга”;“Тельбин”;“Центральный”;“Водоворот”.
Как отмечается, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.
Напомним, в конце июля Госпродпотребслужба провела исследования проб воды на столичных пляжах. Во всех пробах было обнаружено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Киевлянам рекомендуется пользоваться пляжами только как зонами отдыха без купания.
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