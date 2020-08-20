В Броварах на Киевщине продолжают демонтировать погреба (фото)
Сотрудники КП “Бровары-Благоустройство” начали снос погребов на ул. Короленко, 54-а в Броварах Киевской области. Броварские власти намерены и в дальнейшем сносить подобные сооружения.
Об этом
“Управлением инспекции и контроля Броварского городского совета совместно с КП “Бровары-Благоустройство” начат демонтаж погребов по улице Короленко, 54-а”, – сказано в сообщении.
Броварские власти подчеркивают, что пользователи этих сооружений были заранее предупреждены о сносе.
“В рамках мероприятий по улучшению благоустройства городских территорий, ликвидации погребов будут продолжать и дальше”, – подытожили в горсовете Броваров.
Ранее
Фото: горсовет Броваров