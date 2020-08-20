В Броварах на Киевщине продолжают демонтировать погреба (фото)

В Броварах на Киевщине продолжают демонтировать погреба (фото)

Сотрудники КП “Бровары-Благоустройство” начали снос погребов на ул. Короленко, 54-а в Броварах Киевской области. Броварские власти намерены и в дальнейшем сносить подобные сооружения.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице горсовета Броваров в соцсети Фейсбук.

“Управлением инспекции и контроля Броварского городского совета совместно с КП “Бровары-Благоустройство” начат демонтаж погребов по улице Короленко, 54-а”, – сказано в сообщении.

Броварские власти подчеркивают, что пользователи этих сооружений были заранее предупреждены о сносе.

“В рамках мероприятий по улучшению благоустройства городских территорий, ликвидации погребов будут продолжать и дальше”, – подытожили в горсовете Броваров.

Ранее KV уже сообщала, что власти Броваров демонтируют погреба горожан, которые были самовольно построены ими за последнее десятилетие. Как заявляют в Броварском горсовете, самовольно построенные погреба не только портят внешний вид улиц, но и подвергают опасности детей, которые могут играть рядом с ними и других горожан. Демонтаж погребов начался еще в 2019 году.

Фото: горсовет Броваров

В Броварах на Киевщине продолжают демонтировать погреба (фото)
В Броварах на Киевщине продолжают демонтировать погреба (фото)
В Броварах на Киевщине продолжают демонтировать погреба (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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