За прошедшие сутки в Киеве выявили 215 новых случаев коронавируса

На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания.

За минувшие сутки еще у 215 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом, 13 из них - дети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них - дети. На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 5 девочек от 3 до 17 лет, а также 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17 лет. Заболели, в частности, шестеро медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Подольском - 26. И в Деснянском районе - 22 случая. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям. Берегите себя!" - подчеркнул Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус побороли 3484 жителя Киева .

Напомним, количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки превысило 2 тыс. По состоянию на утро 20 августа в Украине - 98 537 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.