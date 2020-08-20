Из-за погоды на Киевщине снова начали гореть торфяники

В связи с сухой и жаркой погодой, которая наблюдается в Киевской области последние дни, снова начались пожары торфяников. За последние дни было зафиксировано 4 таких пожара.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

“Сухая теплая погода в Киевской области способствует возникновению новых очагов возгораний торфа. В течение последних дней выявлено 4 случая горения в Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Бородянском районах. В связи с этим, усилен мониторинг возможных мест возгорания торфяных залежей работниками ДСНС”, – сказано в сообщении.

В частности, 19 августа спасателями Бородянского района во время объезда мест залегания торфа в пойме р. Здвиж около с. Красный Рог было обнаружено возгорание торфа.

К месту торфяного пожара были направлены дежурные караулы из с. Пирново, Бородянки и Клавдиево-Тарасово.

Напомним, весной этого года в Киевской области произошло несколько случаев возгорания торфа. Торф горел, в том числе, на территории зоны отчуждения.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области