Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки превысило 2 тысячи

По состоянию на утро 20 августа в Украине - 98 537 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки превысило 2 тысячи
Фото: facebook/Юрій Рильчук

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 134 новых случая коронавируса COVID-19, 40 пациентов умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на утро 20 августа в Украине 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 184 летальные, 50 441 пациент выздоровел.

Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

г. Киев - 11172 случая;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в течение вторника, 18 августа, в Украине лабораторно подтвердили 1 967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки 812 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, 28 пациентов умерли в результате осложнений COVID-2019.

По состоянию на утро 19 августа в Украине зафиксировано 96 403 случая коронавируса. 49 737 пациентов выздоровели, 2 144 умерли в результате осложнений COVID-2019. Сейчас болеют коронавирусом 44 522 человек.

18 августа в Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19. Сообщалось, что на рынке она появится в декабре этого года.

В конце июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что китайская вакцина в Украине ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривен. По его словам, вакцинировать в первую очередь будут врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. При этом, согласно данным опроса КМИС, 42% украинцев не собираются делать прививки от коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил, что для вакцинации от коронавирусной инфекции всех жителей планеты понадобится более 100 миллиардов долларов.

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