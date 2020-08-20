На Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили лося

На улице Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили лося. Лось около двух лет жил в местных лесопосадках.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.ua.

“У нас очень печальная новость: на Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных”, – говорится в сообщении.

Автор сообщения отмечает, что за последний год было как минимум 3 попытки поймать лося и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, однако животное оказалось довольно быстрым.

В начале августа KV сообщала, что у метро “Демеевская” жители Киева заметили разгуливающим лося. В частности, животное было замечено в парке у фабрики “Рошен”.

Фото: dtp.kiev.ua