На Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили лося
На улице Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили лося. Лось около двух лет жил в местных лесопосадках.
Об этом
“У нас очень печальная новость: на Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных”, – говорится в сообщении.
Автор сообщения отмечает, что за последний год было как минимум 3 попытки поймать лося и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, однако животное оказалось довольно быстрым.
В начале августа
Фото: dtp.kiev.ua