Сегодня в возрасте 101 года ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон

Сегодня, 19 августа, умер выдающийся украинский ученый и изобретатель Борис Патон. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким Бориса Евгеньевича.

Об этом KV стало известно из сообщения на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

“Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первым награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец”, – говорится в сообщении.

Президент выразил соболезнования семье и близким Бориса Патона.

Справка. Советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор Борис Патон родился 27 ноября 1918 года в Киеве . С 1962 года и до смерти возглавлял Национальную академию наук Украины. Являлся старейшим по возрасту и по сроку пребывания в должности Президентом государственной Академии наук в мире, Также с 1953 года Борис Патон возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона.

Под руководством Бориса Патона был создан принципиально новый способ сварки – электрошлаковый. Борис Евгеньевич являлся автором и соавтором более 720 изобретений, более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий. Получил многочисленные государственные награды и звания Украины и других стран. Один из столичных мостов через Днепр назван в честь отца Бориса Патона – Евгения Патона, так как он был проектировщиком этого первого в мире цельносварного моста длиной 1543 метра.

Напомним, что в Киеве ребром стоит вопрос спасения моста им. Патона. О том, что объект находится в критическом состоянии из-за коррозии, руководство города знает с лета 2018 года. При этом мост Патона имеет статус памятника инженерной архитектуры, а в Киевской горгосадминистрации зачем-то подготовились к его реконструкции.