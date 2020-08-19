В Кривом Роге сотрудники интерната привлекали психически больных к строительным работам

Прокуратура открыла уголовное производство.

?В Кривом Роге сотрудники интерната привлекали психически больных к строительным работам
Архивне фото
Фото: bigpicture.ru

В Кривом Роге выявлен факт незаконного использования труда психически больных пациентов работниками интерната.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что по результатам проверки местной прокуратурой фактов истязания и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками КЗ "Криворожский психоневрологический интернат" внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч.1 ст.127 и ч.1 ст.172 УК Украины).

"По данным следствия, работники интерната не обеспечили надлежащих условий пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли выполнять строительные работы в интернате с использованием бетоносмесителя. При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания", - отметили в прокуратуре.

Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Напомним, в декабре прошлого года работники одного из департаментов Омбудсмена вместе с общественными мониторами во время визита в Стародобровольский психоневрологический интернат зафиксировали факты жестокого обращения, издевательства, а также унижения чести и достоинства его пациентов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве с 17 августа усилится карантинВ Киеве с 17 августа усилится карантин
В Киеве трое иностранцев избили таксистаВ Киеве трое иностранцев избили таксиста
Во львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железуВо львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
В Киеве задержали злоумышленников за попытку продать за полмиллиона евро комплекс для телефонной прослушки (фото)В Киеве задержали злоумышленников за попытку продать за полмиллиона евро комплекс для телефонной прослушки (фото)
В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Количество больных COVID-19 в херсонской городской больнице увеличилось до 30, три человека умерлиКоличество больных COVID-19 в херсонской городской больнице увеличилось до 30, три человека умерли
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 88 человек за минувшие сутки, 75 киевлян выздоровелоКоличество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 88 человек за минувшие сутки, 75 киевлян выздоровело
В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19
Львовщина открывает вторую волну больниц для больных COVID-19Львовщина открывает вторую волну больниц для больных COVID-19
За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19
В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19
За сутки в Украине выявили почти 1200 новых больных коронавирусомЗа сутки в Украине выявили почти 1200 новых больных коронавирусом
Прыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работамПрыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работам
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости