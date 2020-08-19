В Украине обнаружили "рекордных" 1967 новых случаев коронавируса в сутки

В течение вторника, 18 августа, в Украине лабораторно подтвердили 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки 812 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, 28 пациентов умерли в результате осложнений ковида-2019.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 19 августа в Украине зафиксировано 96 403 случая коронавируса. 49 737 пациентов выздоровели, 2 144 - умерли в результате осложнений ковида-2019. Сейчас болеет коронавирусом 44 522 человека.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Харьковской области (247) и Киеве (215), а также Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154) и Ровенской (125) областях. Напомним, за 17 августа в Украине было выявлено 1 616 новых случаев заражения СOVID-19.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Предыдущий антирекорд по количеству больных - 1 847 в сутки - был зафиксирован в Украине 15 августа.