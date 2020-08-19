Вступительная кампания в заведения профессионального образования продлена до 1 ноября

Учиться в профтехе могут также взрослые, которые хотят освоить новые навыки или сменить профессию.

Заведения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Письмо с рекомендацией продлить сроки поступления направлено сегодня, 18 августа, областным управлениям образования и науки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко отметил, что такие изменения обусловлены карантином, введенным в связи с пандемией коронавируса.

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили удлинить их для учреждений профобразования", - пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Как отметили в МОН, одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. А дальше, определившись с заведением и профессией, подавать оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить: заявление; копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса; 6 фотографий 3х4; медицинскую справку; документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

В то же время учиться в профтехе могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию.

Напомним, в этом году вступительная кампания в высшие учебные заведения стартовала 1 августа. Абитуриенты смогут подать до 5 заявлений на бюджет, а также неограниченное количество заявлений на контракт.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов началась 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО) и до 16 августа (для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены).