Очередной антирекорд: в Украине почти 2 тысячи новых носителей коронавируса (инфографика)

В Украине зафиксировано 1 967 новых носителей коронавирусной болезни. Это новый антирекорд за сутки.

Об этом KV стало известно из сообщения Министерства здравоохранения.

19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96 403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2 144 летальные, 49 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 967 новых случаев. Всего проведено 1 335 000 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3323 случая;

Волынская область – 4878 случаев;

Днепропетровская область – 1816 случаев;

Донецкая область – 1122 случая;

Житомирская область – 2536 случаев;

Закарпатская область – 6552 случая;

Запорожская область – 1179 случаев;

Ивано-Франковская область – 7122 случая;

Кировоградская область – 748 случаев;

Киев – 10945 случаев;

Киевская область – 4685 случаев;

Львовская область – 12 448 случаев;

Луганская область – 194 случая;

Николаевская область – 857 случаев;

Одесская область – 5281 случай;

Полтавская область – 582 случая;

Ровенская область – 7953 случая;

Сумская область – 1023 случая;

Тернопольская область – 4001 случай;

Харьковская область – 6607 случаев;

Херсонская область – 312 случаев;

Хмельницкая область – 1678 случаев;

Черновицкая область – 8108 случаев;

Черкасская область – 1175 случаев;

Черниговская область – 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , директор Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург уверена, что прививки против от гриппа в этом году должны войти в “обязательную программу” каждого сознательного человека, потому что это потенциально каждому может спасти жизнь. Она убеждена, что особенно внимательными должны быть люди из групп риска (те, кто страдает хроническими заболеваниями или ожирением), беременные женщины и родители, которые должны быть ответственными за жизнь и здоровье своих детей.