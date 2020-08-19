Очередной антирекорд: в Украине почти 2 тысячи новых носителей коронавируса (инфографика)
В Украине зафиксировано 1 967 новых носителей коронавирусной болезни. Это новый антирекорд за сутки.
Об этом
19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96 403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2 144 летальные, 49 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 967 новых случаев. Всего проведено 1 335 000 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 3323 случая;
Волынская область – 4878 случаев;
Днепропетровская область – 1816 случаев;
Донецкая область – 1122 случая;
Житомирская область – 2536 случаев;
Закарпатская область – 6552 случая;
Запорожская область – 1179 случаев;
Ивано-Франковская область – 7122 случая;
Кировоградская область – 748 случаев;
Киев – 10945 случаев;
Киевская область – 4685 случаев;
Львовская область – 12 448 случаев;
Луганская область – 194 случая;
Николаевская область – 857 случаев;
Одесская область – 5281 случай;
Полтавская область – 582 случая;
Ровенская область – 7953 случая;
Сумская область – 1023 случая;
Тернопольская область – 4001 случай;
Харьковская область – 6607 случаев;
Херсонская область – 312 случаев;
Хмельницкая область – 1678 случаев;
Черновицкая область – 8108 случаев;
Черкасская область – 1175 случаев;
Черниговская область – 1278 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.
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