Ежегодная книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" отменена

Ярмарка должна была состояться онлайн, но не все издатели согласились на это.

Книжную ярмарку "Форум издателей во Львове", которая проходит ежегодно в сентябре, отменили.

Об этом сообщают организаторы, добавляя, что фестиваль BookForum состоится, как и было запланировано, онлайн.

В своем заявлении организаторы сообщают, что предлагали новую модель для проведения книжной ярмарки во время пандемии - "в год пандемии и перехода в онлайн появились новые вызовы, а привычные модели перестали работать". ?

"Организаторы планировали обновить вебсайт Книжной ярмарки, создав на нем единственную площадку для продажи книг совместно с нашим партнером - онлайн-магазином. Все посетители сайта получали возможность воспользоваться промокодом на скидку - для покупки любой книги/книг украинских издательств на одном сайте - онлайн-книжного магазина - Партнера ярмарки", - говорится в заявлении.

"К сожалению, не все игроки рынка оказались готовыми к новому формату. Отказ крупных издателей от участия в ярмарке в соответствии с предложенными условиями участия делает ее неэффективной и нецелесообразной для большинства участников и посетителей. Поэтому организаторы приняли непростое решение - в 2020 году отменить Книжную ярмарку" , - пишут организаторы ярмарки.

Вместе с тем организаторы призывают заботиться "не только о собственных бизнес-интересах, но и о функционировании всей отрасли" и предлагают инициировать круглый стол игроков рынка, чтобы "обсудить модели взаимодействия и правила игры в период кризиса". ?

Напомним, литературный фестиваль BookForum в этом году состоится в онлайн-формате. В рамках фокусной темы фестиваля - "Перепись населения: знать, кто мы есть" - проведут 15 тематических кластеров и спецпроектов. Его даты - с 16 по 20 сентября.