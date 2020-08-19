Начальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратура
Прокуратурой Киева 18 августа вручено письменное уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в Киеве по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом
Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул хозяйке кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за непрепятствование работе ее заведения и несовершение в отношении нее мер административного воздействия работниками полиции.
Полицейского разоблачили во время получения очередного транша неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
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Фото: прокуратура Киева