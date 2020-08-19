Начальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратура

Начальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную &ldquo;дань&rdquo; - прокуратура

Прокуратурой Киева 18 августа вручено письменное уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в Киеве по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева

Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул хозяйке кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за непрепятствование работе ее заведения и несовершение в отношении нее мер административного воздействия работниками полиции.

Полицейского разоблачили во время получения очередного транша неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщала KV, недавно в Киевской области правоохранители задержали следователя при получение взятки в размере 5 тыс. долларов. Эти деньги следователь требовал от подозреваемого в уголовном производстве за содействие в смягчении наказания.

Фото: прокуратура Киева 


Сергей Албул, КиевВласть

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