Начальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратура

Прокуратурой Киева 18 августа вручено письменное уведомление о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции в Киеве по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул хозяйке кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за непрепятствование работе ее заведения и несовершение в отношении нее мер административного воздействия работниками полиции.

Полицейского разоблачили во время получения очередного транша неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщала KV , недавно в Киевской области правоохранители задержали следователя при получение взятки в размере 5 тыс. долларов. Эти деньги следователь требовал от подозреваемого в уголовном производстве за содействие в смягчении наказания.

Фото: прокуратура Киева