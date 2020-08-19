За сутки в Киеве выявили более 200 новых носителей коронавируса

За минувшие сутки, 18 августа, еще у 215 жителей столицы обнаружили коронавирусную инфекцию. 13 из них – дети. Среди новых носителей, в частности, шестеро медиков. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети. На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди носителей 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет. И 5 девочек от 3 до 17 лет. 92 человека в возрасте от 18 до 83 лет. И 8 мальчиков от 1 года до 17. Среди новых носителей, в частности, шестеро медиков.

Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Подольском – 26, в Деснянском районе – 22 случая.

Как сообщала KV , в Украине за 18 августа зафиксировано 1 967 новых носителей коронавирусной болезни. Это новый антирекорд за сутки.

Напомним, директор Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург уверена, что прививки против от гриппа в этом году должны войти в “обязательную программу” каждого сознательного человека, потому что это потенциально каждому может спасти жизнь. Она убеждена, что особенно внимательными должны быть люди из групп риска (те, кто страдает хроническими заболеваниями или ожирением), беременные женщины и родители, которые должны быть ответственными за жизнь и здоровье своих детей.