Трое мужчин получили условные сроки за вырубку деревьев в Сквирском районе Киевской области. Правонарушители в апреле 2020 года, не имея специального разрешения, совершили незаконную порубку 14 деревьев пород дуб, вяз, ясень и клен в защитной лесной полосе на территории одного из сел Сквирского района, чем причинили окружающей среде вред в размере более 65 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Прокурорами Сквирского отдела Белоцерковской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению трех местных жителей по факту незаконной порубки деревьев, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 246 УК Украины).

В ходе судебного разбирательства прокурором доказано, что обвиняемые в апреле 2020 года, не имея специального разрешения, совершили незаконную порубку 14 деревьев пород дуб, вяз, ясень и клен в защитной лесной полосе на территории села Великие Ерчики Сквирского района, чем причинили окружающей среде вред в размере более 65 тыс. гривен.

Приговором Сквирского районного суда правонарушители признаны виновными и осуждены к наказанию в виде 4 лет ограничения свободы. По ст. 75 УК Украины освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Как сообщала KV , в начале апреля в Переяслав-Хмельницком районе правоохранители поймали очередных незаконных лесорубов. Открыто уголовное производство по факту незаконной порубки деревьев.

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