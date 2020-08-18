В Мариуполе неизвестный в шапке и бороде Деда Мороза пять раз выстрелил в охранника комбината

В Мариуполе неизвестный в шапке и искусственной бороде Деда Мороза произвел несколько выстрелов в 58-летнего мужчину, находившегося на работе. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Пресс-служба полиции Донецкой области сообщает, что событие произошло вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе.

Неизвестный мужчина совершил пять выстрелов в сторону охранника предприятия, после чего скрылся с места преступления.

В пострадавшего попало несколько пуль, он был госпитализирован с травмами.

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.

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