В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке - главный санврач

Минздрав также предлагает начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учащихся между собой.

В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке - главный санврач
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что учителя будут преподавать в защитном щитке в школах "оранжевой" зоны.

Об этом он рассказал на конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", передают "Українські Новини".

"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все же надевать защитный щиток, который, будучи прозрачным, позволяет передавать эмоции", - сказал Ляшко.

В то же время учителям в "зеленой" зоне будет не обязательно носить маску во время урока.

Ляшко также отметил, что учителя с температурой выше 37,2 градуса не будут допущены в школу.

Министерство здравоохранения предлагает начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учащихся между собой. Учителя также должны спрашивать у учащихся об их самочувствии, чтобы в случае чего выявить симптомы коронавируса.

В школьных туалетах должны находится только сухие одноразовые салфетки, мыло должно быть жидким.

Ляшко также добавил, что в "красной" зоне будет введено онлайн-обучение, но только на период пребывания региона в "красной" зоне.

Напомним, 22 июля Кабинет Министров изменил нормы карантина и продлил его до 31 августа. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что новое постановление, в зависимости от эпидситуации в регионе или административно-территориальных единицах, устанавливает красный, оранжевый, желтый и зеленый уровни опасности распространения COVID-19.

Ранее министр отметил, что новые нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

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