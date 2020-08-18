Количество больных COVID-19 в херсонской городской больнице увеличилось до 30, три человека умерли

Служебное расследование должно завершиться до конца недели.

Количество больных COVID-19 в херсонской городской больнице увеличилось до 30, три человека умерли
Архивне фото
Фото: bigkiev.com.ua

В городской больнице Херсона имени Лучанского количество больных коронавирусом увеличилась до 30 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Он отметил, что служебное расследование в отношении событий в больнице должно завершиться до конца недели

"У меня просьба ускорить расследование и сделать из этого событие, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели", - сказал Гусев.

Сейчас в больнице им. Лучанского выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом: 18 медицинских работников; работник больницы, который не является медработником; 5 пациентов, которые находились в больнице на лечении; 6 человек, которые контактировали с инфицированными.

10 человек из этого подразделения находятся в областной инфекционной больнице, из них восемь человек - медицинские работники, 2 человека в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома.

Трое заболевших скончались.

Напомним, 6 августа Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавируса.

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