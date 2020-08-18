В Киеве продолжаются съемки художественного фильма компании Netflix

Ван Дамм в Киеве: в столице Украины перекроют улицы на время съемок фильма компании Netflix

Знаменитая кинокомпания Netflix продолжает работать на улицах Киева. Съемки новой художественной ленты «The Last Mercenary» с участием актера Жан-Клода Ван Дамма пройдут с 05:00 до 14:00 по киевскому времени 18 августа 2020 года.

В распоряжении КГГА № 1168 говорится, что в связи со съемками нового художественного фильма компании Netflix в период с пяти утра и до двух часов дня будут перекрыты улицы Ярославская и Гоголевская, а также ограничено движение по улице Сечевых Стрельцов.

Ул. Гоголевская будет перекрываться в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов. На улице Сечевых Стрельцов будет ограничиваться движение в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской.

Ван Дамм в Киеве: в столице Украины перекроют улицы на время съемок фильма компании Netflix

Что касается улицы Ярославской, то в этом районе съемочная группа Netflix будет работать 25 августа с 05:00 до 21:00. Здесь движение перекроют в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до вул. Почайнинской.

Ранее киевлян и гостей столицы предупреждали, что сотрудники знаменитой кинокомпании Netflix будут работать в Киеве над фильмом «The Last Mercenary», в котором снимается любимец миллионов Жан-Клод Ван Дамм, с 10 августа по 26 сентября 2020 года. О перекрытии улиц и ограничениях движения автотранспорта в районе съемочного процесса будет сообщаться дополнительно.

Ответственность соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований во время съемок «The Last Mercenary» несет ООО «Эппл Три Продакшнс».


Шевченко Лилия, Тудей

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