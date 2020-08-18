Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 88 человек за минувшие сутки, 75 киевлян выздоровело

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 10730 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 2 девочки - 11 и 14 лет, 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

Госпитализировали восемь пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровело за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус побороли 3455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 17, в Голосеевском - 13, и в Святошинском и Днепровском районах - по 11 случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки было выявлено 1616 новых случаев заражения СOVID-19.