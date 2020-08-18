В Украине за сутки обнаружено 1616 новых случаев заражения СOVID-19
Всего в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.
За прошедшие сутки в Украине было выявлено 1 616 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 116 - летальных, 48 925 пациентов выздоровели.
Всего проведено 1 315 409 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент.
Статистика в регионах:
Винницкая область - 3272 случая;
Волынская область - 4792 случая;
Днепропетровская область - 1772 случая;
Донецкая область - 1100 случаев;
Житомирская область - 2497 случаев;
Закарпатская область - 6435 случаев;
Запорожская область - 1154 случая;
Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
Кировоградская область - 746 случаев;
г. Киев - 10730 случаев;
Киевская область - 4620 случаев;
Львовская область - 12 260 случаев;
Луганская область - 185 случаев;
Николаевская область - 832 случая;
Одесская область - 5158 случаев;
Полтавская область - 565 случаев;
Ровенская область - 7828 случаев;
Сумская область - 966 случаев;
Тернопольская область - 3902 случая;
Харьковская область - 6360 случаев;
Херсонская область - 304 случая;
Хмельницкая область - 1628 случаев;
Черновицкая область - 7954 случая;
Черкасская область - 1167 случаев;
Черниговская область - 1250 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, количество больных COVID-19 в мире приближается к 22 млн. Вчера стало известно, что в Китае выдали первый патент на изготовление вакцины от коронавируса. Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, которые разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.