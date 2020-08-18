В Украине за сутки обнаружено 1616 новых случаев заражения СOVID-19

Всего в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 1 616 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 116 - летальных, 48 925 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1 315 409 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 3272 случая;

Волынская область - 4792 случая;

Днепропетровская область - 1772 случая;

Донецкая область - 1100 случаев;

Житомирская область - 2497 случаев;

Закарпатская область - 6435 случаев;

Запорожская область - 1154 случая;

Ивано-Франковская область - 6959 случаев;

Кировоградская область - 746 случаев;

г. Киев - 10730 случаев;

Киевская область - 4620 случаев;

Львовская область - 12 260 случаев;

Луганская область - 185 случаев;

Николаевская область - 832 случая;

Одесская область - 5158 случаев;

Полтавская область - 565 случаев;

Ровенская область - 7828 случаев;

Сумская область - 966 случаев;

Тернопольская область - 3902 случая;

Харьковская область - 6360 случаев;

Херсонская область - 304 случая;

Хмельницкая область - 1628 случаев;

Черновицкая область - 7954 случая;

Черкасская область - 1167 случаев;

Черниговская область - 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, количество больных COVID-19 в мире приближается к 22 млн. Вчера стало известно, что в Китае выдали первый патент на изготовление вакцины от коронавируса. Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, которые разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.