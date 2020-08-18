Большинство студентов Киево-Могилянской академии будут учиться с сентября заочно

Большинство студентов Киево-Могилянской академии будут учиться с сентября заочно

Студенты первых курсов бакалаврских и магистерских программ Киево-Могилянской академии начнут обучение очно. Остальные студенты этого столичного ВУЗа начнут учебный год с 1 сентября 2020 года дистанционно.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киево-Могилянской академии.

“Академия готовится к началу нового учебного года: обсуждаются возможные сценарии и готовятся соответствующие приказы, которые будут обнародованы в ближайшие дни”, – сказано в сообщении. 

Пока что Киево-Могилянская академия сообщает следующую информацию:

с 1 сентября начнут обучение в дистанционном режиме (онлайн) студенты 2-4 года обучения

с 15 сентября – первые курсы (БП-1, МП-1) начнут обучение в очном режиме. Оно продлится ограниченное время, а после и студенты первого года обучения перейдут в онлайн.

“Начало года для первых курсов в очном режиме обусловлено, прежде всего, необходимостью ознакомить новых студентов из механизмами функционирования университета и учебного процесса, подготовить первокурсников к переходу на дистанционное обучение, предоставить все необходимые инструкции”, – отметили в Киево-Могилянской академии, и посоветовали следить за информацией от кафедр и факультетов, так как специфика обучения на отдельных дисциплинах или программах может потребовать смешанных форматов обучения с соблюдением всех санитарных требований.

В Киево-Могилянской академии завершается обустройство специального центра дистанционного обучения, который обеспечит всех преподавателей необходимыми техническими и программными средствами для проведения занятий в необходимом качестве онлайн.

Кроме того, аудитории осматриваются и готовятся к тому, чтобы соответствовать установленным нормам социальной дистанции (дистанция 1,5 м).

Поселение студентов в общежития будет происходить с учетом рекомендаций Минздрава по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях. Также для поселения будет использоваться система электронного поселения, первыми в свободные комнаты будут селиться первокурсники.

Кроме того, в общежитии готовятся и резервируются комнаты-изоляторы и комнаты для абитуриентов с временно оккупированных территорий, имеющие право на вступление до 23 октября 2020 года.

Напомним, Департамент образования и науки Киевской горгосадминистрации (КГГА) предложил учебным заведениям столицы структуру 2020-2021 учебного года. В зависимости от эпидемиологической ситуации предложенная структура может меняться.

Фото: Википедия


Александр Кравченко, КиевВласть

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