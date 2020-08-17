В Украине за сутки обнаружили 1464 зараженных коронавирусом
342 пациентам удалось побороть недуг, 21 человек в результате осложнений коронавируса умер.
В течение воскресенья, 16 августа, в Украине лабораторно подтвердили 1464 новых случая коронавирусной инфекции СOVID-19. 342 пациентам удалось побороть недуг, 21 человек в результате осложнений коронавируса умер.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По состоянию на утро 17 августа в Украине зафиксировано 92 820 случаев коронавируса. 48 164 пациента выздоровели, 2 089 - умерли в результате осложнений ковида-2019. Сейчас болеют коронавирусом 42 567 человек.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Ровенской области - 178. У 165 человек диагностировали ковид-2019 в Черновицкой области, у 164 - в Ивано-Франковской.
В течение суток на Львовщине обнаружили 128 новых больных коронавирусом, еще 104 - в Киеве.
Больше всего смертей в результате ковида в сутки зафиксировано во Львовской (6), Ивано-Франковской (4) и Волынской (3) областях.
Статистика по регионам по состоянию на утро 17 августа:
Винницкая область - 3234 случая;
Волынская область - 4707 случаев;
Днепропетровская область - 1750 случаев;
Донецкая область - 1094 случая;
Житомирская область - 2479 случаев;
Закарпатская область - 6329 случаев;
Запорожская область - 1118 случаев;
Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
Кировоградская область - 743 случая;
г. Киев - 10642 случая;
Киевская область - 4554 случая;
Львовская область - 12 079 случаев;
Луганская область - 184 случая;
Николаевская область - 819 случаев;
Одесская область - 5062 случая;
Полтавская область - 557 случаев;
Ровенская область - 7716 случаев;
Сумская область - 891 случай;
Тернопольская область - 3817 случаев;
Харьковская область - 6156 случаев;
Херсонская область- 301 случай;
Хмельницкая область - 1618 случаев;
Черновицкая область - 7782 случая;
Черкасская область - 1165 случаев;
Черниговская область - 1233 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Начиная с 4 августа в Украине ежедневно фиксируют более 1000 новых случаев COVID-19. 14 августа был установлен новый антирекорд по количеству больных - 1847 за сутки.