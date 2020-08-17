В Киеве за сутки более чем у 100 жителей был обнаружен коронавирус

По состоянию на утро 17 августа в Киеве зафиксировано уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За сутки коронавирус был обнаружен у 104 киевлян. Один человек за минувшие сутки умер. Всего коронавирус унес жизни уже 154 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на странице в соцсети Facebook.

По словам мэра столицы, среди заболевших за прошедшие сутки:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет и 4 девочки от семи месяцев до 12 лет;53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет и трое мальчиков от 9 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

Виталий Кличко также сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Дарницком и Соломенском – по 16, а в Шевченковском районе – 10 случаев.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила эпидемиологическое зонирование и внесла Киев в состав “желтой” зоны. Новое зонирование начнет действовать с 17 августа. В связи с этим в столице будут усилены карантинные ограничения.