В Киеве за сутки более чем у 100 жителей был обнаружен коронавирус

В Киеве за сутки более чем у 100 жителей был обнаружен коронавирус

По состоянию на утро 17 августа в Киеве зафиксировано уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За сутки коронавирус был обнаружен у 104 киевлян. Один человек за минувшие сутки умер. Всего коронавирус унес жизни уже 154 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на странице в соцсети Facebook.

По словам мэра столицы, среди заболевших за прошедшие сутки:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет и 4 девочки от семи месяцев до 12 лет;53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет и трое мальчиков от 9 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

Виталий Кличко также сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Дарницком и Соломенском – по 16, а в Шевченковском районе – 10 случаев.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила эпидемиологическое зонирование и внесла Киев в состав “желтой” зоны. Новое зонирование начнет действовать с 17 августа. В связи с этим в столице будут усилены карантинные ограничения.

Фото: hromadske.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве с 17 августа усилится карантинВ Киеве с 17 августа усилится карантин
В Киеве задержали злоумышленников за попытку продать за полмиллиона евро комплекс для телефонной прослушки (фото)В Киеве задержали злоумышленников за попытку продать за полмиллиона евро комплекс для телефонной прослушки (фото)
Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах (фото)Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах (фото)
Comic-Con в Нью-Йорке отменён — вместо него пройдут трансляции в YouTubeComic-Con в Нью-Йорке отменён — вместо него пройдут трансляции в YouTube
Суд приговорил киевлянина к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочериСуд приговорил киевлянина к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочери
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские больницы могут одновременно принять 34 тыс. пациентов с коронавирусомУкраинские больницы могут одновременно принять 34 тыс. пациентов с коронавирусом
В Украине количество тех, кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысячВ Украине количество тех, кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысяч
В Киеве за сутки зафиксировано 153 новых случая заболевания COVID-19, в Украине - более 1600 случаевВ Киеве за сутки зафиксировано 153 новых случая заболевания COVID-19, в Украине - более 1600 случаев
В Украине количестов тех. кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысячВ Украине количестов тех. кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысяч
Украина обновила антирекорд по выявленным носителям коронавирусаУкраина обновила антирекорд по выявленным носителям коронавируса
Уникальная цветочная выставка открылась в Киеве на Певческом поле «Мульт-ленд»Уникальная цветочная выставка открылась в Киеве на Певческом поле «Мульт-ленд»
Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусомУкраина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом
В Киеве с 17 августа усилится карантинВ Киеве с 17 августа усилится карантин
В Киеве на Подоле человек смертельно ранил ножом парня, который сделал ему замечаниеВ Киеве на Подоле человек смертельно ранил ножом парня, который сделал ему замечание
За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая COVID-19За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости