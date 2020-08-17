Ушла из жизни общественная деятельница Марта Коломиец

Она была продюсером фильма о жизни патриарха Иосифа Слепого и активно поддерживала заключенного Олега Сенцова.

Ушла из жизни общественная деятельница Марта Коломиец

В воскресенье, 16 августа, умерла общественная деятельница, директор программы Фулбрайта в Украине Марта Коломиец.

Об этом сообщил поэт и издатель Иван Малкович в facebook.

Издатель отметил, что Марта Коломиец, будучи выдающимся общественным деятелем, одновременно была "наделена совсем неформальным даром сближать и роднить людей с разных континентов, окутывая их своим заботливым вниманием".

Марта Коломиец - глава Правления "Украинского женского фонда", журналистка издания "Ukrainian Weekly" (1991-1998), журналистка и сотрудница ряда программ по образованию, реформам местного самоуправления, борьбе с коррупцией и развитию гражданского общества, финансируемых правительством США.

Вместе с мужем, Даниилом Яневским, была продюсером фильма о жизни патриарха Иосифа Слепого. Активно поддерживала незаконно заключенного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова.

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