Украинские больницы могут одновременно принять 34 тыс. пациентов с коронавирусом

Коек с подведенным кислородом, по словам, министра, недостаточно.

Украинские больницы могут одновременно принять 34 тыс. пациентов с коронавирусом
Фото: scmp.com

Медицинская система Украины готова одновременно принять 34 тысячи инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга в воскресенье.

"Если говорить о готовности системы, то за время пандемии мы сделали огромный шаг вперед. В целом в Украине есть около 34 тысяч коек, которые выделены для больных ковид-19", - сказал Степанов.

По словам министра, украинские больницы в последнее время существенно увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких. В Украине их имеется 3007.

Кроме того, есть 3500 коек с подведенным кислородом.

"Но это количество нужно увеличивать. Мы планировали, что резкое увеличение заболеваемости ковид-19 будет осенью, когда начинается сезон гриппа, но ковид внес свои коррективы, и мы увидели резкое возрастание уже в августе", - отметил руководитель МОЗ.

Поэтому комиссия ТЭБ и ЧС даст указание председателям областных администраций как можно быстрее увеличить количество коек с подведенным кислородом, рассказал министр. По его словам, госпитализируют в основном пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии.

За последние сутки в больницы поступило 246 больных коронавирусом.

По состоянию на 16 августа, в Украине болеют 41 466 человек. Суточный прирост в течение последней недели составил 1100-1800. С начал эпидемии коронавирус в стране диагностировали у более чем 90 тысяч человек.

Количество госпитализированных с ковид-19 увеличилось более чем на 40% за месяц.

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