В Украине количество тех, кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысяч

За последние сутки выявили еще 1637 инфицированных.

В Украине 15 августа ковид-19 выявили у 1637 человек, таким образом количество тех, кто подхватил вирус, достигло 91 356. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли 24 пациента (всего 2 068), выздоровели - 392 (всего 47 822).

Больше всего случаев зафиксировали в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146).

Ни единого случая не выявили в Луганской области.

Статистика в регионах:

Винницкая область — 3213 (+38)

Волынская область — 4644 (+54)

Днепропетровская область — 1725 (+26)

Донецкая область — 1088 (+15)

Житомирская область — 2430 (+53)

Закарпатская область — 6246 (+76)

Запорожская область — 1085 (+33)

Ивано-Франковская область — 6626 (+158)

Кировоградская область — 742 (+3)

г. Киев — 10538 (+146)

— 10538 (+146) Киевская область — 4530 (+35)

Львовская область — 11951 (+127)

Луганская область — 178 (0)

Николаевская область — 808 (+11)

Одесская область — 4964 (+93)

Полтавская область — 548 (+4)

Ровненская область — 7538 (+105)

Сумская область — 854 (+39)

Тернопольская область — 3732 (+97)

Харьковская область — 6065 (+228)

Херсонская область — 299 (+5)

Хмельницкая область — 1581 (+42)

Черновицкая область — 7617 (+183)

Черкасская область — 1148 (+34)

Черниговская область — 1206 (+32).

Напомним, 14 августа в Украине ковид-19 выявили у 1847 человек - это наивысший суточний показатель с начала эпидемии. 15 августа руководитель МОЗ сообщил, что в стране резко возросло количество пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.