В Киеве за сутки зафиксировано 153 новых случая заболевания COVID-19, в Украине - более 1600 случаев

В Киеве за сутки зафиксировано 153 новых случая заболевания COVID-19, в Украине - более 1600 случаев

За прошедшие сутки количество больных COVID-19 в столице увеличилось на 146 человек. Два человека скончались от коронавирусной болезни. В целом по Украине за сутки зафиксировано 1637 новых случаев заболевания.

О количестве новых заболевших коронавирусом в столице KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Виталий Кличко, на сегодня в столице уже 10538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни уже 153 киевлян. За последние сутки от коронавирусной болезни скончались два человека. Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось еще на 146 человек. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26. В Деснянском – 24, в Голосеевском районе – 20 случаев.

Среди заболевших:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и 4 девочки от 1 года до 11;50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

По словам мэра, в больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Также Виталий Кличко сообщил, что выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2070 летальных, 47822 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1637 новых случаев. Всего проведено 1 млн 289 тыс 589 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 392 пациента.

Согласно сообщению, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3213 случаев;Волынская область – 4644 случая;Днепропетровская область – 1725 случаев;Донецкая область – 1088 случаев;Житомирская область – 2430 случаев;Закарпатская область – 6246 случаев;Запорожская область – 1085 случаев;Ивано-Франковская область – 6626 случаев;Кировоградская область – 742 случая;Киев – 10538 случаев;Киевская область – 4530 случаев;Львовская область – 11 951 случай;Луганская область – 178 случаев;Николаевская область – 808 случаев;Одесская область – 4964 случая;Полтавская область – 548 случаев;Ровенская область – 7538 случаев;Сумская область – 854 случая;Тернопольская область – 3732 случая;Харьковская область – 6065 случаев;Херсонская область – 299 случаев;Хмельницкая область – 1581 случай;Черновицкая область – 7617 случаев;Черкасская область – 1148 случаев;Черниговская область – 1206 случаев.

Отмечается, что по состоянию на утро 16 августа 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1826 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 148 527 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, мз-за роста количества носителей коронавируса, столица попала в “желтую” зону эпидемической опасности. В этой связи в столице будут усилены карантинные ограничения и запреты с понедельника, 17 августа. 

Фото: vgorode.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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