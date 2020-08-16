В Украине количестов тех. кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысяч

За последние сутки выявили еще 1637 инфицированных.

В Украине количестов тех. кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысяч
Фото: bigkiev.com.ua

В Украине 15 августа ковид-19 выявили у 1637 человек, таким образом количество тех, кто подхватил вирус, достигло 91 356. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли 24 пациента (всего 2 068), выздоровели - 392 (всего 47 822).

Больше всего случаев зафиксировали в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146).

Ни единого случая не выявили в Луганской области.

Статистика в регионах:

  • Винницкая область — 3213 (+38)
  • Волынская область — 4644 (+54)
  • Днепропетровская область — 1725 (+26)
  • Донецкая область — 1088 (+15)
  • Житомирская область — 2430 (+53)
  • Закарпатская область — 6246 (+76)
  • Запорожская область — 1085 (+33)
  • Ивано-Франковская область — 6626 (+158)
  • Кировоградская область — 742 (+3)
  • г. Киев — 10538 (+146)
  • Киевская область — 4530 (+35)
  • Львовская область — 11951 (+127)
  • Луганская область — 178 (0)
  • Николаевская область — 808 (+11)
  • Одесская область — 4964 (+93)
  • Полтавская область — 548 (+4)
  • Ровненская область — 7538 (+105)
  • Сумская область — 854 (+39)
  • Тернопольская область — 3732 (+97)
  • Харьковская область — 6065 (+228)
  • Херсонская область — 299 (+5)
  • Хмельницкая область — 1581 (+42)
  • Черновицкая область — 7617 (+183)
  • Черкасская область — 1148 (+34)
  • Черниговская область — 1206 (+32).

Напомним, 14 августа в Украине ковид-19 выявили у 1847 человек - это наивысший суточний показатель с начала эпидемии. 15 августа руководитель МОЗ сообщил, что в стране резко возросло количество пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.



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