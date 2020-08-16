В Украине количестов тех. кто заразился коронавирусом, превысило 90 тысяч
За последние сутки выявили еще 1637 инфицированных.
В Украине 15 августа ковид-19 выявили у 1637 человек, таким образом количество тех, кто подхватил вирус, достигло 91 356. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За последние сутки умерли 24 пациента (всего 2 068), выздоровели - 392 (всего 47 822).
Больше всего случаев зафиксировали в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146).
Ни единого случая не выявили в Луганской области.
Статистика в регионах:
- Винницкая область — 3213 (+38)
- Волынская область — 4644 (+54)
- Днепропетровская область — 1725 (+26)
- Донецкая область — 1088 (+15)
- Житомирская область — 2430 (+53)
- Закарпатская область — 6246 (+76)
- Запорожская область — 1085 (+33)
- Ивано-Франковская область — 6626 (+158)
- Кировоградская область — 742 (+3)
- г. Киев — 10538 (+146)
- Киевская область — 4530 (+35)
- Львовская область — 11951 (+127)
- Луганская область — 178 (0)
- Николаевская область — 808 (+11)
- Одесская область — 4964 (+93)
- Полтавская область — 548 (+4)
- Ровненская область — 7538 (+105)
- Сумская область — 854 (+39)
- Тернопольская область — 3732 (+97)
- Харьковская область — 6065 (+228)
- Херсонская область — 299 (+5)
- Хмельницкая область — 1581 (+42)
- Черновицкая область — 7617 (+183)
- Черкасская область — 1148 (+34)
- Черниговская область — 1206 (+32).
Напомним, 14 августа в Украине ковид-19 выявили у 1847 человек - это наивысший суточний показатель с начала эпидемии. 15 августа руководитель МОЗ сообщил, что в стране резко возросло количество пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.