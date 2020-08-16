На Харьковщине мужчина "заминировал" Пенсионный фонд, чтобы "проучить" сотрудников

Полицейские эвакуировали из здания 15 человек, взрывчатки не обнаружено.

На Харьковщине полицейские разоблачили псевдоминера отделения Пенсионного фонда. Как выяснилось, у мужчины возник конфликт с работниками учреждения, и он решил их таким образом "проучить".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

14 августа правоохранителям поступило сообщение о том, что по телефону райотделения Пенсионного фонда позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано. По адресу выехало руководство и следственно-оперативная группа, кинологи, работники взрыво-технического управления, сотрудники ГСЧС и медики.

Полицейские эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров строения, а также 1905 квадратных метров прилегающей территории.

Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Уже через несколько часов личность псевдоминера установилли - им оказался 60-летний житель села Александровка.