На Закарпатьи контрабандисты хотели перебросить сигареты через границу с помощью катапульты

Сообщено о подозрении старшему офицеру Чопского пограничного отряда.

На Закарпатьи контрабандисты хотели перебросить сигареты через границу с помощью катапульты

Старшему офицеру Чопского пограничного отряда сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды за содействие контрабанде табачных изделий через государственную границу.

Об этом сообщила Военная прокуратура Западного региона Украины.

По данным следствия, пограничник передал часть взятки - $4 тыс. руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из ранее согласованных $5 тыс.) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий.

"Планировали перебрасывать контрабанду, а именно 28 560 пачек сигарет, катапультой из модифицированного санитарного УАЗа. Для маскировки этой противоправной деятельности действовали они после полуночи", - пояснили в прокуратуре.

Продолжаются следственные действия. Проведен обыск по месту проживания пограничника и его соучастников. Изъято транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарта, устройство для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, которые содержат доказательства противоправной деятельности.

Также проводятся допросы свидетелей. Решается вопрос о регистрации уголовных производств по ст.ст. 204 та 359 УК Украины, избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, 7 августа на границе с Беларусью в Черниговской области обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет - 530 тысяч пачек.

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