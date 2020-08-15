В Хусте из-за пожара в больнице эвакуировали 200 человек

Загорелась электрощитовая.

Фото: ДСНС

В Хусте в воскресенье, 15 августа, произошел пожар в районной больнице. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:02.

Очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже. По зданию распространился дым. Пожарные эвакуировали 40 человек персонала и 160 пациентов.

В 12:20 пожар был ликвидирован. На месте работали 14 спасателей и две единицы техники.

Пострадавших нет.

Напомним, в мае в Александровской больнице Киева, где лечат больных коронавирусом, произошел пожар. Руководство заведения подозревало поджог.

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