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2020-08-15
В Хусте из-за пожара в больнице эвакуировали 200 человек
Загорелась электрощитовая.
Фото: ДСНС
В Хусте в воскресенье, 15 августа, произошел пожар в районной больнице. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:02.
Очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже. По зданию распространился дым. Пожарные эвакуировали 40 человек персонала и 160 пациентов.
В 12:20 пожар был ликвидирован. На месте работали 14 спасателей и две единицы техники.
Пострадавших нет.
Напомним, в мае в Александровской больнице Киева, где лечат больных коронавирусом, произошел пожар. Руководство заведения подозревало поджог.