В Хусте из-за пожара в больнице эвакуировали 200 человек

Фото: ДСНС

В Хусте в воскресенье, 15 августа, произошел пожар в районной больнице. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:02.

Очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже. По зданию распространился дым. Пожарные эвакуировали 40 человек персонала и 160 пациентов.

В 12:20 пожар был ликвидирован. На месте работали 14 спасателей и две единицы техники.

Пострадавших нет.