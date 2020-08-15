Украина обновила антирекорд по выявленным носителям коронавируса
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 847 новых носителей коронавируса, за сутки выздоровели 633 пациента. На 9:00 сегодня, 15 августа, в Украине было выявлено 89 719 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 044 летальных, 47 430 пациентов выздоровели. Методом ПЦР в Украине было проведено 1 273 821 тестирование.
Об этом
Носители коронавируса были выявлены в следующих регионах:
Винницкая область – 3175 случаев;
Волынская область – 4590 случаев;
Днепропетровская область – 1699 случаев;
Донецкая область – 1073 случая;
Житомирская область – 2377 случаев;
Закарпатская область – 6170 случаев;
Запорожская область – 1052 случая;
Ивано-Франковская область – 6468 случаев;
Кировоградская область – 739 случаев;
Киев – 10392 случая;
Киевская область – 4495 случаев;
Львовская область – 11 824 случая;
Луганская область – 178 случаев;
Николаевская область – 797 случаев;
Одесская область – 4871 случай;
Полтавская область – 544 случая;
Ровенская область – 7433 случая;
Сумская область – 815 случаев;
Тернопольская область – 3635 случаев;
Харьковская область – 5837 случаев;
Херсонская область – 294 случая;
Хмельницкая область – 1539 случаев;
Черновицкая область – 7434 случая;
Черкасская область – 1114 случая;
Черниговская область – 1174 случая.
Как
За сутки умер один человек, больной коронавирусом. Всего в Киеве умер 151 больной коронавирусом.
Среди заболевших 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет и 6 девушек от 3 до 15 лет, а также 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 10 парней от 8 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 57 человек, всего коронавирус преодолели 3373 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, а в Дарницком районе – 33 случая.
Напомним, из-за роста количества носителей коронавируса, столица попала в “желтую” зону эпидемической опасности. В этой связи в столице будут усилены карантинные ограничения и запреты с понедельника, 17 августа.
Фото: пресс-служба КГГА