Украина обновила антирекорд по выявленным носителям коронавируса

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 847 новых носителей коронавируса, за сутки выздоровели 633 пациента. На 9:00 сегодня, 15 августа, в Украине было выявлено 89 719 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 044 летальных, 47 430 пациентов выздоровели. Методом ПЦР в Украине было проведено 1 273 821 тестирование.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава в соцсети Фейсбук.

Носители коронавируса были выявлены в следующих регионах:

Винницкая область – 3175 случаев;

Волынская область – 4590 случаев;

Днепропетровская область – 1699 случаев;

Донецкая область – 1073 случая;

Житомирская область – 2377 случаев;

Закарпатская область – 6170 случаев;

Запорожская область – 1052 случая;

Ивано-Франковская область – 6468 случаев;

Кировоградская область – 739 случаев;

Киев – 10392 случая;

Киевская область – 4495 случаев;

Львовская область – 11 824 случая;

Луганская область – 178 случаев;

Николаевская область – 797 случаев;

Одесская область – 4871 случай;

Полтавская область – 544 случая;

Ровенская область – 7433 случая;

Сумская область – 815 случаев;

Тернопольская область – 3635 случаев;

Харьковская область – 5837 случаев;

Херсонская область – 294 случая;

Хмельницкая область – 1539 случаев;

Черновицкая область – 7434 случая;

Черкасская область – 1114 случая;

Черниговская область – 1174 случая.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 232 жителей Киева , 16 из них – дети. На сегодня в столице уже 10 392 подтвержденных случая коронавируса.

За сутки умер один человек, больной коронавирусом. Всего в Киеве умер 151 больной коронавирусом.

Среди заболевших 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет и 6 девушек от 3 до 15 лет, а также 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 10 парней от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 57 человек, всего коронавирус преодолели 3373 жителя Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, а в Дарницком районе – 33 случая.

Напомним, из-за роста количества носителей коронавируса, столица попала в “желтую” зону эпидемической опасности. В этой связи в столице будут усилены карантинные ограничения и запреты с понедельника, 17 августа.

Фото: пресс-служба КГГА