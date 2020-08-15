Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

В КНР обнаружено на несколько тысяч заболевших меньше.

Количество заболевших коронавирусом в Украине 14 августа превысило число выявленных случаев заболевания в Китае.

В Украине количество инфицированных в настоящее время составляет 87 872. В Китае, по данным портала статистики Worldometers - 84 786.

За сутки в Китае было зафиксировано 30 новых случаев, в Украине же - более 1700.

Профессор Киево-Могилянской академии, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто на своей странице в Facebook написал, что сейчас среднее количество диагнозов в день составило примерно 1400 за последнюю неделю.

По его подсчетам, за неделю количество выявленных случаев в Украине может достичь 100 000.

Напомним, что Украина два дня подряд бьет рекорды по заболеваемости.В стране начали разворачивать больницы второй волны. Вчера к категории регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 были отнесены восемь административно-территориальных единиц.

С начала пандемии коронавируса количество инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 млн 905 тыс. 276 человек, увеличившись за сутки на 284 тыс. 429.