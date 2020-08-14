На Киевщине задержали следователя за взятку в размере 5 тысяч долларов (фото)
В Киевской области правоохранители задержали следователя при получение взятки в размере 5 тыс. долларов. Эти деньги следователь требовал от подозреваемого в уголовном производстве за содействие в смягчении наказания.
Об этом
При процессуальном руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований задержан старший следователь Главного управления Нацполиции в Киевской области при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, полицейский требовал от подозреваемого в уголовном производстве неправомерную выгоду за обращение с ходатайством об избрании ему меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и указание в обвинительном акте обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность.
За это милиционер в феврале 2020 года получил от гражданина 700 долларов неправомерной выгоды. После этого следователь выдвинул новое требование – 5 тыс. долларов за “гарантии” содействия в назначении судом более мягкого наказания. Половину суммы подозреваемый должен был оплатить заранее, остальные – после вынесения приговора.
Полицейского задержали при получении 2 500 долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
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Фото: Офис Генпрокурора