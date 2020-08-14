Возле столичного моста Метро мужчина упал с гидроцикла и утонул

Вчера, 13 августа в 19:57 правоохранительные органы сообщили спасателям о том, что на реке Десенка возле моста Метро в Днепровском районе столицы перевернулся гидроцикл. Водолазы нашли тело утонувшего мужчины.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Главного управления ГСЧС в Киеве .

“Водолазы начали поисковые работы и нашли тело мужчины в глубине 7 м. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело достали на поверхность и передали следственно-оперативной группе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, что в воскресенье, 9 августа, в Козине Киевской области в речке утонул мужчина. Погибшим оказался мужчина 1994 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве