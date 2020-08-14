За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая COVID-19

Были госпитализированы 330 человек.

За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая COVID-19
Опорна по ковід 8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

За прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество заболеваний коронавирусом COVID-19 - 1732, из них 110 детей и 78 медработников. Госпитализированы были 330 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

19 пациентов умерли, 581 - поправился.

Всего в Украине по состоянию на утро 14 августа - 87 872 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 011 летальные, 46 797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 252 842 тестирования методом ПЦР.

Статистика в регионах

Винницкая область - 3129 случаев;

Волынская область - 4529 случаев;

Днепропетровская область - 1658 случаев;

Донецкая область - 1049 случаев;

Житомирская область - 2333 случая;

Закарпатская область - 6080 случаев;

Запорожская область - 1038 случаев;

Ивано-Франковская область - 6320 случаев;

Кировоградская область - 739 случаев;

г. Киев - 10160 случаев;

Киевская область - 4429 случаев;

Львовская область - 11 658 случаев;

Луганская область - 171 случай;

Николаевская область - 770 случаев;

Одесская область - 4732 случая;

Полтавская область - 533 случая;

Ровенская область - 7326 случаев;

Сумская область - 783 случая;

Тернопольская область - 3538 случаев;

Харьковская область - 5583 случая;

Херсонская область - 290 случаев;

Хмельницкая область - 1514 случаев;

Черновицкая область - 7264 случая;

Черкасская область - 1092 случая;

Черниговская область - 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 августа в Украине зафиксировали 1592 новых случая коронавируса в сутки.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 августа. Тогда COVID-19 обнаружили у 1489 человек.

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