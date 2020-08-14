За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая COVID-19
Были госпитализированы 330 человек.
За прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество заболеваний коронавирусом COVID-19 - 1732, из них 110 детей и 78 медработников. Госпитализированы были 330 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
19 пациентов умерли, 581 - поправился.
Всего в Украине по состоянию на утро 14 августа - 87 872 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 011 летальные, 46 797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 252 842 тестирования методом ПЦР.
Статистика в регионах
Винницкая область - 3129 случаев;
Волынская область - 4529 случаев;
Днепропетровская область - 1658 случаев;
Донецкая область - 1049 случаев;
Житомирская область - 2333 случая;
Закарпатская область - 6080 случаев;
Запорожская область - 1038 случаев;
Ивано-Франковская область - 6320 случаев;
Кировоградская область - 739 случаев;
г. Киев - 10160 случаев;
Киевская область - 4429 случаев;
Львовская область - 11 658 случаев;
Луганская область - 171 случай;
Николаевская область - 770 случаев;
Одесская область - 4732 случая;
Полтавская область - 533 случая;
Ровенская область - 7326 случаев;
Сумская область - 783 случая;
Тернопольская область - 3538 случаев;
Харьковская область - 5583 случая;
Херсонская область - 290 случаев;
Хмельницкая область - 1514 случаев;
Черновицкая область - 7264 случая;
Черкасская область - 1092 случая;
Черниговская область - 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 13 августа в Украине зафиксировали 1592 новых случая коронавируса в сутки.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 августа. Тогда COVID-19 обнаружили у 1489 человек.