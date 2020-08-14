В Киеве задержали злоумышленников за попытку продать за полмиллиона евро комплекс для телефонной прослушки (фото)

Следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области трем гражданам было сообщено о подозрении в незаконном сбыте специальных технических средств получения информации. Правоохранители задержали подозреваемых после того, как они продемонстрировали работу комплекса и получили за его продажу 480 тыс. евро.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Офиса Генпрокурора.

“Согласно материалам следствия, подозреваемые приобрели мощный комплекс мониторинга мобильной связи, который, согласно закону, используется исключительно правоохранительными органами и субъектами оперативно-розыскной деятельности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности “прослушивать” телефонные разговоры и контролировать Интернет-трафик.

В пресс-службе сообщили, что следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.

Напомним, что 8 августа журналист программы “Схеми: корупція в деталях” Михаил Ткач обнаружил в квартире признаки прослушивающего устройства. Правоохранители приняли от него заявление, однако охрана чердака с вещественными доказательствами пока осуществляется силами редакции программы.

Фото: пресс-служба Офиса Генпрокурора