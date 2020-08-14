Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры, - Зеленский

Обеспечить людям комфортные условия проживания - теперь обязанность местных властей.

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры, - Зеленский
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали», - отметил глава государства.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

Как говорится в сообщении, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Напомним, 21 июня на Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Были повреждены несколько этажей.

По информации ДСЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме на ул. Григоренко, 41. Предварительной причиной называли взрыв газовоздушной смеси.

Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей) Уголовного кодекса Украины.

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