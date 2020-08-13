Архитектор “летающей тарелки” завещал авторское право на свое творение государству (фото, документ, видео)

Архитектор &ldquo;летающей тарелки&rdquo; завещал авторское право на свое творение государству (фото, документ, видео)

Архитектор “летающей тарелки” у метро “Лыбедская” в Киеве 91-летний Флориан Юрьев завещал авторское право на свое творение государству. Также он попросил президента Владимира Зеленского присвоить зданию Украинского института научно-технической информации, частью которого является “Летающая тарелка”, статус памятника архитектуры национального значения.

Об этом KV стало известно из сообщения архитектора Виталия Молочко. 

“Сегодня утром поздравлял с Днем ??рождения Флориана Юрьева. 91 год – мастеру! Как мы ему и обещали к его празднику докрасить его детище “летающую тарелку”. Накануне я показывал ему фотографии уже после окончания работ. Он был очень рад, но сразу нашел мне новое задание – передать обращение к президенту!” – написал Виталий Молочко.

В обращении Флориан Ильич просит, чтобы зданию Украинского института научно-технической информации, частью которого является “Летающая тарелка”, был присвоен статус памятника архитектуры национального значения. Кроме того, Флориан Юрьев завещает авторское право на “летающую тарелку” государству.

Кроме того, Виталий Молочко сообщил, что к работе по реставрации “тарелки” были привлечены 6 человек. Бюджет – 260 тыс. гривен. Финансирование было осуществлено по личной инициативе архитекторов в партнерстве с меценатским проектом “Украинская скрипка – 1000 лет”.

Далее в планах приступить ко второму этапу работ, который включает такие задачи как восстановление штукатурки и замену стекла.

В мае прошлого года KV сообщала, что строительство торгово-развлекательного центра вблизи здания Украинского института научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ), конференц-зал которого построен в виде летающей тарелки, вызывает беспокойство общественности. Против застройки выступает автор первого проекта здания Флориан Юрьев, который вместе со своей командой создал собственный проект реставрации здания УкрИНТЭИ.

Фото: Facebook-страница Виталия Молочко


Сергей Албул, КиевВласть

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