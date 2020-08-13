В Киеве уже более 10 тысяч человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 133 новых случая коронавируса, два человека умерли.

По состоянию на утро 13 августа в Киеве уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели, в частности, и 6 медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 133 новых случая коронавируса, два человека умерли. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента.

Больше всего случаев заболевания 12 августа обнаружили в Дарницком (38), Соломенском (19) и Деснянском (16 случаев) районах.

За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.

В Минздраве сообщили, что Киев вошел в список регионов, которым запрещено переходить к следующему этапу ослабления карантина.

Напомним, 11 августа в столице обнаружили 182 новых инфицированных коронавирусом. 10 августа показатель был значительно ниже - выявили всего 66 новых инфицированных.

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