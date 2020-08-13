В Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирусом: 1592 новых случая
530 пациентов выздоровели, 22 - умерли от COVID-19.
12 августа в Украине зафиксировано 1 592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству заболеваний в сутки. 530 пациентам удалось побороть болезнь, 22 - умерли от последствий COVID-19.
Об этом сообщает ресурс Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо.
По данным Совета национальной безопасности и обороны, в течение минувших суток больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (139), Одесской (114) областях, а также в Киеве (133).
По состоянию на 9:00 13 августа в Украине 86 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 992 летальные, 46 216 пациентив выздоровели. Всего проведено 1 233 925 тестирований методом ПЦР.
Статистика по областям:
Винницкая область - 3086 случаев;
Волынская область - 4471 случай;
Днепропетровская область - 1630 случаев;
Донецкая область -1027 случаев;
Житомирская область - 2266 случаев;
Закарпатская область - 6009 случаев;
Запорожская область - 1010 случаев;
Ивано-Франковская область - 6177 случаев;
Кировоградская область - 733 случая;
г. Киев - 10002 случая;
Киевская область - 4377 случаев;
Львовская область - 11 474 случая;
Луганская область - 170 случаев;
Николаевская область - 755 случаев;
Одесская область - 4572 случая;
Полтавская область - 516 случаев;
Ровенская область - 7206 случаев;
Сумская область - 754 случая;
Тернопольская область - 3489 случаев;
Харьковская область - 5378 случаев;
Херсонская область - 286 случаев;
Хмельницкая область - 1468 случаев;
Черновицкая область - 7110 случаев;
Черкасская область - 1067 случаев;
Черниговская область - 1107 случаев.
Напомним, предыдущий антирекорд по коронавирусу в Украине был зафиксирован 8 августа. Тогда COVID-19 обнаружили у 1489 человек.