В Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирусом: 1592 новых случая

12 августа в Украине зафиксировано 1 592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству заболеваний в сутки. 530 пациентам удалось побороть болезнь, 22 - умерли от последствий COVID-19.

Об этом сообщает ресурс Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, в течение минувших суток больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (139), Одесской (114) областях, а также в Киеве (133).

По состоянию на 9:00 13 августа в Украине 86 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 992 летальные, 46 216 пациентив выздоровели. Всего проведено 1 233 925 тестирований методом ПЦР.

Статистика по областям:

Винницкая область - 3086 случаев;

Волынская область - 4471 случай;

Днепропетровская область - 1630 случаев;

Донецкая область -1027 случаев;

Житомирская область - 2266 случаев;

Закарпатская область - 6009 случаев;

Запорожская область - 1010 случаев;

Ивано-Франковская область - 6177 случаев;

Кировоградская область - 733 случая;

г. Киев - 10002 случая;

Киевская область - 4377 случаев;

Львовская область - 11 474 случая;

Луганская область - 170 случаев;

Николаевская область - 755 случаев;

Одесская область - 4572 случая;

Полтавская область - 516 случаев;

Ровенская область - 7206 случаев;

Сумская область - 754 случая;

Тернопольская область - 3489 случаев;

Харьковская область - 5378 случаев;

Херсонская область - 286 случаев;

Хмельницкая область - 1468 случаев;

Черновицкая область - 7110 случаев;

Черкасская область - 1067 случаев;

Черниговская область - 1107 случаев.

Напомним, предыдущий антирекорд по коронавирусу в Украине был зафиксирован 8 августа. Тогда COVID-19 обнаружили у 1489 человек.