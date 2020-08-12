В Киеве за сутки обнаружили 182 новых случая COVID-19

На сегодня в столице уже 9 869 подтвержденных случаев заболевания.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 182 новых случая коронавируса СOVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая - только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянськом- 24. И в Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю.

Фото: facebook.com/merkieva

Среди заболевших 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 8 девочек от 2 до 13 лет, а также 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и пятеро мальчиков от 2 до 14 лет. Заболели в том числе и пятеро медиков.

Госпитализировали 27 пациентов, другие - на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3 278 жителей Киева.

"Не игнорируйте угрозу. Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Берегите себя!" - напомнил Кличко.

Напомним, в Украине количество инфицированных COVID-19 за сутки увеличилось до 1 433.

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